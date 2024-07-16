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Саміт НАТО ухвалив рішення про збільшення присутності Альянсу в Україні

Саміт НАТО ухвалив рішення про збільшення присутності Альянсу в Україні

Зокрема призначення спецпредставника генсека в Києві

Наразі союзники ведуть перемовини про те, хто обійме посаду. За даними кількох джерел "ЄвроПравди", європейські члени НАТО наполягають, що це не має бути американець, аби збалансувати вплив США.

Також принципово зміниться натовська присутність у Києві – і чисельність, і рівень.

Перед новою структурою НАТО в Києві поставили завдання добитися готовності України до вступу, зокрема в проведенні реформ сектора безпеки і оборони.

"Це, напевно, головна позитивна новина. Бо якщо бюрократична машина починає працювати над тим, щоб Україна стала членом НАТО, то цей намір вже є не лише на рівні політиків, і його справді планують втілити", – підсумовується у статті

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/47870

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