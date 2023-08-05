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Саудовская Аравия проинформирует рф об итогах переговоров по Украине

Саудовская Аравия проинформирует рф об итогах переговоров по Украине

Издание Politico отмечает, что запланированная на 5-6 августа встреча будет состоять из 10 подтем.

В частности, участники переговоров намерены обсудить продовольственную, экологическую и энергетическую безопасность, освобождение пленных и создание трибунала военных преступлений.

«Важно, чтобы мы имели результат, приемлемый для украинского народа», — прокомментировал один из чиновников Евросоюза.

Сегодня стало известно, что Китай примет участие в переговорах в Саудовской Аравии. Встречу посетит спецпредставитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй.

По информации Брюсселя, на переговоры приглашены представители около 40 государств.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/21351

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