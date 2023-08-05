Саудовская Аравия проинформирует рф об итогах переговоров по Украине
Издание Politico отмечает, что запланированная на 5-6 августа встреча будет состоять из 10 подтем.
В частности, участники переговоров намерены обсудить продовольственную, экологическую и энергетическую безопасность, освобождение пленных и создание трибунала военных преступлений.
«Важно, чтобы мы имели результат, приемлемый для украинского народа», — прокомментировал один из чиновников Евросоюза.
Сегодня стало известно, что Китай примет участие в переговорах в Саудовской Аравии. Встречу посетит спецпредставитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй.
По информации Брюсселя, на переговоры приглашены представители около 40 государств.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/21351