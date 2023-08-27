Сербія спростувала інформацію про підтримку декларації "Кримської платформи".

(https://www.politika.rs/scc/clanak/567960/srbija-krim-deklaracija)

Про це заявив міністр закордонних справ країни Івиця Дачич. За його словами, новини щодо приєднання Сербії до "Кримської платформи" є "маніпулятивними".

"Прем’єр-міністерка [Сербії] брала участь у цій зустрічі через відеозвернення, але ми не схвалювали текст декларації, тому що він виходить за рамки, які є прийнятними для нас", — сказав Дачич.

Саміт "Кримської платформи" відбувся 23 серпня в Києві. Цьогоріч Сербія вперше до нього приєдналася.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/36729

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