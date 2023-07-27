Северная Корея финансирует свою ядерную программу за счет секретных сделок с Россией

Северная Корея продолжает пополнять казну за счет России, продавая президенту Владимиру Путину оружие для войны с Украиной, пишет Bloomberg.

Правительство США отмечало, что больше всего Москву интересуют 152-мм артиллерийские снаряды. Они совместимы с вооружением советских времен, которое активно используется на фронте. По данным исследовательской группы Джеймстаунского фонда, российская армия тратила тысячи таких снарядов ежедневно, что привело к их дефициту, а у КНДР есть миллионные запасы.

25 июля с визитом в Северную Корею отправился министр обороны Сергей Шойгу. Это будет первое посещение КНДР делегации во главе с министром обороны России за постсоветское время.

Согласно расчетам Bloomberg News, если бы Северная Корея продавала снаряды по $1000 за штуку, продажа 250 000 снарядов равнялась бы примерно 1% ее ВВП. Это консервативная оценка, поскольку высокий спрос привел к росту цен: 155-мм снаряды, используемые силами НАТО, стоят около $3000 долларов за штуку. В 2022 году Северная Корея запустила более 70 ракет и могла потратить на это более $1 млрд. Это равно примерно 4% ее экономики, оцениваемой в $25 млрд.

«Северная Корея ухватится за возможность избавиться от запасов устаревших боеприпасов с существенной наценкой», — считает эксперт по оружию, соавтор книги «Вооруженные силы Северной Кореи» Йост Олиманс.

В июне ООН сообщила, что вслед за поставками зерна Россия начала отправлять в Северную Корею нефть впервые с 2020 года. Также страны восстановили железнодорожное сообщение, которого не было почти три года. Это позволяет Северной Корее выдерживать санкции и наращивать ядерный и другой арсенал.

Страна уже имеет достаточно оружия, чтобы нанести удар по Южной Корее и Японии, и продолжает расширять свою военную программу. Весной КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету, предназначенную для нанесения удара по материковой части США.

«Война России в Украине, вероятно, побуждает Ким Чен Ына вести себя более агрессивно», — сказал Дуён Ким, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности в Сеуле. Он отметил, что Россия не выполнила свои обязательства по санкциям в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, поэтому ограничения не работают должным образом, позволяя Пхеньяну продолжать разработку ядерного оружия и вести себя провокационно.

Северная Корея, которой уже около 15 лет запрещено продавать оружие, отрицает такие поставки России. Тем не менее ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Москва получила от Пхеньяна «значительные» партии артиллерийских снарядов — боеприпасы отправлялись в РФ под видом поставок для стран Ближнего Востока и Северной Африки. Также в Белом доме говорили о снабжении северокорейским оружием ЧВК «Вагнер».

Помимо России, Северной Корее помогает Китай. В этом году Пхеньян приобрел еще шесть грузовых судов в нарушение санкций. Четыре из них были замечены в Китае, куда они отправились за железом и углем, писал NK News. Данные Bloomberg показывают, что с марта пять судов, идентифицированных ООН, хотя бы раз заходили в док в Китае. Несколько рейсов причалили к зерновому элеватору возле Даляня.

Кроме того, Северная Корея использует в качестве источника дохода киберпреступность. И США, и Южная Корея обвиняли режим Ким Чен Ына в развертывании хакеров в различных уголках мира для финансирования своих программ создания оружия. По их словам, такие «специалисты» могут зарабатывать до $300 000 в год за границей — часто удаленно через платформы фрилансеров с фальсифицированными или украденными идентификационными данными. Также хакеры проводят кибератаки с целью кражи криптовалюты. Это помогло Северной Корее заработать около $1,7 млрд в 2022 году.

Киберпреступность, помощь со стороны России и Китая обеспечивают достаточную стабильность экономики для функционирования, позволяя Киму продолжать бросать вызов международному сообществу. «Северной Корее всегда удается найти способ выжить», — говорит Рэйчел Минёнг Ли, региональный менеджер по вопросам Open Nuclear Network в Вене, которая работала аналитиком в Open Source Enterprise ЦРУ. По ее словам, «нет никаких признаков того, что Ким Чен Ын вернется к переговорам денуклеаризации в ближайшее время».

Джерело: nigroll.com

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