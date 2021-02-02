Шмыгаль рассказал, кто из украинцев получит компенсации за электроотопление

В понедельник Кабинет министров на закрытом заседании утвердил порядок выплаты компенсаций для украинцев, использующих электроэнергию для отопления. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщали в своем Facebook.

«Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и у которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения. Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. В общем, это больше чем 600 тысяч украинских семей», — утверждает Денис Шмыгаль.

В 2021 году украинцам повысили тарифы не только за газ и отопление, но и на электроэнергию — правительство фактически ввело для бытовых потребителей единый тариф на электричество, однако пообещало предоставить льготы.

Источник: u-news.com.ua/

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