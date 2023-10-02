Що зміниться в житті українців від жовтня?

У жовтні в Україні вперше відзначатиметься релігійне свято Покрови 1 жовтня.

Інші новації стосуватимуться нових вимог і правил, як от військовий облік для жінок-медиків та фармацевтів і податки для підприємців.

Нова Покрова

Цього року Україна вперше відзначатиме свято Покрови та прив'язане до неї державне свято захисників та захисниць 1 жовтня, а не 14-го, як було раніше.

Такі зміни відбулися після того, як Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новий календар, і більшість релігійних свят тепер відзначаються на два тижні раніше.

Ці зміни запроваджені з 1 вересня, тож Покрова фактично стане першим великим святом, що відзначається за новим календарем.

Верховна Рада своїм рішенням перенесла на 1 жовтня День захисників та захисниць України, який відзначається на Покрову. У цей же день відзначатимуть день козацтва.

При цьому Українська православна церква (донедавна у єдності з Московським патріархатом) і далі послуговуватиметься старим календарем. Також на старому календарі лишаться і частина парафій ПЦУ.

Обов'язковий військовий облік жінок-медиків

З 1 жовтня військовий облік для жінок віком від 18 до 60 років, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, стає обов’язковим.

МОЗ наголошує, що військовий облік автоматично не означатиме мобілізацію, він потрібен для узагальнення даних про наявний резерв медиків у державі.

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, можуть ставати на військовий облік впродовж трьох років – до 31 грудня 2026.

Вказані категорії жінок після взяття на облік не втратять права безперешкодно виїздити за кордон, наголошують в уряді.

Як кажуть у міністерстві охорони здоров’я, військовий облік для жінок-медиків і фармацевтів існує вже понад 30 років, але він був недосконалим. Окрім того, у ньому не враховували певні медичні професії.

Формально військовозобов'язані жінки мають перебувати на військовому обліку за місцем проживання, а за кордоном - за місцем консульського обліку у дипломатичних установах України і не можуть змінювати їх без дозволу військового комісара.

У разі відрядження, навчання чи відпустки потрібно заздалегідь особисто повідомити про це територіальний центр комплектування (колишній військкомат).

Проте експерти припускають, що подібні суворі норми не працюватимуть, як і схожі вимоги щодо чоловіків.

Касові апарати і штрафи

З 1 жовтня набувають чинності закони, які зобов'язують фізичних осіб-підприємців використовувати касові апарати (інша назва РРО - реєстратори розрахункових операцій). Ідеться про ФОПів 2, 3 та 4 груп.

Ця вимога не поширюється на тих підприємців, які торгують у селі. А також тих, хто здійснює розрахунок на IBAN, і підприємцям, які надають послуги.

Фіскальні органи також відновлюють перевірки на наявність РРО і обіцяють штрафи за їх відсутність.

Голова профільного парламентського комітету Данило Гетьманцев заявляв, що до кінця 2023 року будуть перевірені усі підприємства.

Розмір штрафу становитиме 100% вартості проданих товарів у разі першого зафіксованого порушення і 150% - за кожне наступне.

За даними Державної податкової служби, в Україні нараховується близько 2 млн ФОПів, з них 76% є платниками єдиного податку.

Як твердить Данило Гетьманцев, 70-80% ФОПів у сфері торгівлі вже встановили РРО.

Що буде зі старими гривнями

З першого жовтня Нацбанк України планував припинити обмін монет і гривневих банкнот, що були введені в обіг до 2003 року.

Проте за три дні до початку жовтня НБУ продовжив термін обміну цих грошей.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Як повідомила пресслужба НБУ, монети і банкноти можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану та ще впродовж 90 днів після його припинення.

Такі купюри і монети вже вилучаються з обігу тривалий час і не приймаються під час готівкових розрахунків за товари та послуги.

За даними НБУ, банкнот старого зразка залишається зовсім мало - близько 1,5% від загальної кількості усіх банкнот, що є в обігу.

За 2020 - 2023 роки люди обміняли близько 400 тисяч штук таких банкнот, причому 8,4 тисячі штук – упродовж вересня цього року, тобто, за місяць до імовірного припинення обміну старих купюр на нові.

Зимовий час для автомобілів

З першого жовтня водії всіх автомобілів, перебуваючи на авто за межами міст, мають вмикати денні вогні або ближнє світло фар. Така вимога зберігатиметься до 1 травня наступного року.

Штраф за ігнорування цієї вимоги - від 425 до 510 гривень.

Переведення стрілки годинника

Наприкінці жовтня Україна традиційно перейде на зимовий час.

В останню неділю місяця, 29 жовтня, о 4.00 стрілки годинників слід перевести на одну годину назад.

Джерело: bbc.com

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