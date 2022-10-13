Щодо нібито причетності ГУР МО України до вибуху на Кримському мості

“Нісенітниця вся діяльність фсб і слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту”, – повідомив Суспільному представник ГУР МО Андрій Юсов, відповідаючи на запитання журналістів щодо заяви фсб росії та слідчого комітету рф про нібито причетність Головного управління розвідки Міністерства оборони України до вибуху на мості через Керченську протоку.

Джерело: gur.gov.ua

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