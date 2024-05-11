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Канадська компанія Roshel, яка виробляє бронемашини, локалізує своє виробництво в Україні

Канадська компанія Roshel, яка виробляє бронемашини, локалізує своє виробництво в Україні

«Ми вже маємо кілька майстерень по всій Україні, які здійснюють ремонт і обслуговування наших автомобілів. Окрім цього, ми на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні. У Roshel працює понад 200 біженців з України тут, у Канаді, які отримали унікальний досвід. Багато з них прагнуть повернутися в Україну та продовжити роботу там», — сказав директор компанії.

Кілька місяців тому Roshel передав Україні 1000-й броньований автомобіль Senator. Їх, зокрема, використовують підрозділи ДПСУ.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/44700

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