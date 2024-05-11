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На Шеффілдському кінофестивалі покажуть документальний фільм "Свідки. Полон вбиває" про російський теракт в Оленівці

На Шеффілдському кінофестивалі покажуть документальний фільм Свідки. Полон вбиває про російський теракт в Оленівці

"російська пропаганда повсякчас намагається перекинути відповідальність за свої воєнні злочини на українців. Один з таких злочинів – теракт в Оленівці. В ніч на 29 липня 2022 року вибухом була знищена будівля, де росіяни утримували українських військовополонених.

Ми не маємо змоги взяти свідчення в тих, хто був в цій будівлі – вони досі в полоні, або загинули. На місце теракту росіяни не дали доступ нікому, крім своїх пропагандистів, але це не означає, що ми маємо довіряти їх матеріалам", – йдеться у повідомлені "Архіву війни".

У фільмі зібрані свідчення військових, які теж були в полоні в Оленівці, інтерв'ю з тими, хто чекає на повернення з полону своїх близьких, а також медіаматеріали з Маріуполя, які робили очевидці подій.

Водночас автори фільму повідомили, що українська прем'єра стрічки відбудеться на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA (https://docudays.ua/), який триватиме з 31 травня по 9 червня.

На фото – кадр з фільму.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/44698

Новости портала «Весь Харьков»

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