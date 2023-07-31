Шойгу закупает в КНДР оружие Второй Мировой войны

Сообщение от офицера МО РФ: "Шойгу закупает 170-мм самоходные гаубицы «Коксан» М-1989 и ещё кучу старого барахла в Северной Корее. Эта САУ - старьё допотопное, скорострельность - 2 выстрела в 5 минут. Бьёт далеко, но её обслуживает почти целая рота. А уе_ут её почти сразу же. Плюс в номенклатуре поставок стоят номера патронов калибра 7,62*25. А это для старой стрелялки - ППШ и РПД*. Плюс снаряды 100 и 115 мм, видимо с консервации всё старье будут отправлять (Т-55 и Т-62). Видать и правда дела хреновые в резервах. И новых 500 тысяч (на последних совещаниях уже две недели озвучивают эту цифру) будут вооружать оружием ВМВ**. Ещё список: для пехоты миномётные снаряды калибр от 60 мм вместе с миномётами, ракеты 3м6 "Шмель" (разработка 1956-1958), ПТУРы "Фагот" (на вооружении с 1970), карабины тип 68 и автоматы тип 64, тип 56. Следующие закупки, видимо, мы будем делать из Африки 3-х дюймовые пушки времен англо-бурской войны. На самом деле мы все надеемся на Уткина и то, что они и правда что-то придумают, чтобы выторговать перемирие/прекращение огня. Иначе мы положим ещё более ста тысяч до конца осени".

Из этого сообщения источника, а также на основе открытых данных о поездке министра обороны РФ Сергея Шойгу в С.Корею следует, что пока Китай опасается продавать большие обьемы оружия России и российские военные вынуждены унижаться перед диктатором из Северной Кореи, лишь бы спасти положение на фронте и сохранить возможность бесперебойного снабжения армии на передовой (с чем уже начались проблемы). Вопрос лишь в том - на каких условиях Северная Корея вдруг решилась распрощаться с 1/2 запасов своего вооружения? Что именно Шойгу и 12 ГУ МО согласились передать Пхеньяну?

*Ручной пулемёт Дегтярёва

**Второй мировой войны

Джерело: т/к Gulagu.net

Bild полагает, что северокорейские боеприпасы, которые ВСУ использует в районе Бахмута, украинцы захватили прямо у россиян.

Если это так, то властям КНДР стоит задуматься о смысле поставок вооружения России. Разумнее было бы передавать боеприпасы сразу напрямую Украине…

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