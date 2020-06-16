Схвалено текст концесійного договору Херсонського морського порту, - Владислав Криклій

У п’ятницю, 12 червня, на засіданні Робочої групи з питань узгодження положень концесійного договору щодо проєкту в Херсонському морському торговельному порту схвалено текст концесійного договору. Його підписання очікується у червні. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Херсонський порт є ключовим морським портом на Дніпрі, який має під’їзні автодороги та залізничне сполучення. Ми успішно завершили переговори щодо проєкту договору концесії цього порту і готуємося до підписання договору найближчим часом. Нагадаю, що переможець концесійного конкурсу – компанія “Рисоіл-Херсон” інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн. Крім цього, понад 18 млн буде вкладено в місцеву інфраструктуру”, - відмітив Владислав Криклій.

Також сьогодні, 15 червня, відбудеться чергове засідання Робочої групи з питань узгодження положень концесійного договору щодо проєкту в порту “Ольвія”.

Довідково:

ТОВ "Рисоіл-Херсон" - це консорціум у складі ТОВ "Петро Ойл Енд Кемікалс", що входить до групи компаній Georgian industrial Group, та українського портового оператора АТ RISOIL S.A. (Швейцарія).

Georgian industrial Group є однією з найбільших промислових груп Грузії. GIG працює у різних сферах діяльності з фокусом на енергетичному секторі (виробництво та торгівля електроенергією, заправка та торгівля природним газом). GIG також займається комерційною нерухомістю, будівельними матеріалами та металовиробництвом.

Група агропромислових компаній RISOIL заснована в Женеві, Швейцарія. RISOIL S.A. представлена в Україні компаніями:

Risoil Terminal - найбільший універсальний експортно-імпортний термінал із перевалки українських харчових рослинних олій і зернових в Чорноморському регіоні;

"Рисоіл-Південь" - термінал з перевалки олії в Південному;

"Роздільнянський елеватор" (Одеська область);

"Морський технічний центр" - спеціалізується на наданні комплексних послуг з перевалки контейнерів і навалювальних вантажів.

Источник: mtu.gov.ua

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