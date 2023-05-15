Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирушив із візитом до Китаю, де має намір обговорити, зокрема, війну в Україні та "мирний план" Пекіна.

"У нашого сусіда триває війна, Європу охоплює воєнний психоз, тому миротворчі зусилля мають особливе значення, які необхідно постійно посилювати. Ми підтримуємо мирний план, запропонований Китаєм, з двох причин: з одного боку, тому що він стосується миру, а з іншого боку, тому що він існує. Нарешті щось, що стосується не продовження війни, а її припинення", — заявив глава угорського МЗС у себе на сторінці у Facebook.

Сійярто також заявив, що Будапешт не бажає погіршення відносин між Європою і Пекіном і бачить у Китаї "країну, співпраця з якою означає величезні можливості".

Джерело: https://t.me/znua_live/92858

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