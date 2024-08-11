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Справжня російська опозиція – це ті, хто зі зброєю в руках допомагають відбивати напад путінської орди

Справжня російська опозиція – це ті, хто зі зброєю в руках допомагають відбивати напад путінської орди

Після резонансної заяви обміняних на путінських злочинців опозиціонерів про те, що «санкції проти звичайних росіян несправедливі й контрпродуктивні», продовжують розходитись інформаційні хвилі.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив: «Я бачу, як звичайні російські матері прощаються зі своїми звичайними російськими синами, бажаючи їм удачі в їхніх звичайних російських воєнних злочинах. Я бачу, як звичайні російські батьки одягають своїх дітей у військову форму і малюють букву Z на картонному костюмі у вигляді танка. Я бачу, як звичайні росіяни шикуються буквою Z на міській площі…».

З цього приводу варто нагадати балтійську історію кінця 2022 року з російським опозиційним телеканалом «Дождь». Почавши етер у 2010-му році із розважального контенту, він швидко переключився на суспільно-політичний. Згодом його вимкнули з російських кабельних і супутникових операторів. У 2021-му оголосили «іноагентом» у рф.

Через тиждень після початку російського повномасштабного вторгнення у рф заблокували сайт «Дождя». 3 березня канал призупинив роботу. Дозвіл на мовлення в Латвії (який давав право поширювати свій контент у країнах ЄС, рф, США та інших країнах) телеканал отримав 6 червня. Але не протримався там і пів року. З 8 грудня його мовлення припинили в Латвії, Литві та Естонії.

Це сталося після того, як «Дождь» оштрафували за карту з Кримом у складі рф та за слова «наша армія». А також після етеру, в ході якого ведучий Коростельов сказав: «Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, зокрема, ми змогли допомогти з оснащенням і з просто елементарними зручностями на фронті».

А 5 серпня в Офісі президента України нагадали, що «справжня російська опозиція дієво, зі зброєю в руках, допомагає відбивати напад путінської орди на Донбасі та Харківщині».

Джерело: https://t.me/spravdi/40721

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