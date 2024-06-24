США підключились в Південній Кореї для постачання в Україну військової допомоги: південнокорейська невизначеність для путіна

▶ ️Схоже США та Південна Корея знайшли варіант як поставити путіна в стратегічну невизначеність і як президентська вертикаль в Південній Кореї може легітимізувати передачу озброєння в Україну.

Вчора відбувся дзвінок (https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/22/7462029/) Блінкена міністру МЗС Південної Кореї. Якщо відкинути «публічну люб’язність», то держсекретар зробив дві речі

▶️ Розпочав розмову із засудження договору між північною кореєю та московією та нагадав вже південнокорейським колегам, що це не вперше москва порушує норми за які Південна Корея ще з 2023 р. обіцяла «відповідь».

▶️ Блінкен застосував мʼяке нагадування про роль США в безпеці Південної Кореї. Особливо акцентував увагу на минулорічній оборонній угоді, яка підсилила «ядерний щит» США довкола Південної Кореї (тоді це було в обмін на 300 тис. боєприпасів та гарантію поглиблювати «український напрямок підтримки»). Детально писав про це тут.

Що погодились зробити (https://www.unian.ua/world/pivdenna-koreya-postachatime-zbroyu-ukrajini-zalezhno-vid-spivpraci-rf-ta-kndr-12673287.html) південнокорейці?

«Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між московією та північною кореєю залежатиме від того як москва підійде до ситуації в майбутньому», —заявив радник президента Південної Кореї з питань національної безпеки.

Це фактично підв’язує потенційну підтримку України від Південної Кореї до рівня взаємодії московії та північної кореї. Це ставить московію у певну позицію невизначеності.

Як це працює?

Можна дивитись на те як путін та ким чин ин майже по закутках затискаються, але північна корея надає та буде надавати військову підтримку московії не за «гарні очі», а в обмін на «щось».

▶ ️Південна Корея завжди відстежує це «щось», що та в якій кількості потрапляє з московії в північну корею і як тільки московія надає північній кореї свою частку з угоди, то президентська вертикаль Південної Кореї буде «еквівалентно» передавати військову допомогу Україні (скоріш за все через треті країни).

▶ ️Тобто, москва поставлена у позицію, що:

● або не передавати нічого в північну корею (що неможливо);

● або не взаємодіяти з північною корею, бо Південна Корея має еквівалент ресурсу це перекривати, що буде провокувати згодом взагалі розмиття «меж» і військова підтримка України в політикумі Південної Кореї стане нормою, чого звісно хоче уникнути москва. Якщо коротко, то може відбутись німецький досвід від «5000 касок до передачі Patriot».

Президентська вертикаль в Південній Кореї цим рішенням:

▶ ️Переклала відповідальність за подальшу ескалацію на москву (що важливо для самої Південної Кореї в міжнародних аспектах свого регіону, бо напередодні саме москва намагалась перекласти відповідальність на Південну Корею).

▶ ️Створила легітимізаційне підґрунтя всередині країни для легалізації майбутніх військових взаємодій з Україною (відповідальність на московії).

▶ ️Тож Південна Корея (думаю не без роботи США) прийняла цікавий хід як вийти з-під шантажу москви, яка грала на внутрішніх протиріччях політикуму Півд. Кореї, і в тій же мірі сформувати свій шантаж проти неї (москви).

Джерело: https://t.me/resurgammmm/2386

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