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США потребовали от Израиля ограничить выдачу паспортов россиянам

США потребовали от Израиля ограничить выдачу паспортов россиянам

Власти США обратились к правительству Израиля и агентству «Сохнут» с просьбой разъяснить процедуру выдачи израильского гражданства. Вашингтон особо интересуется, как власти страны проверяют личности граждан России, подающих документы на репатриацию.

В Вашингтоне опасаются, что через получение израильского гражданства в США смогут попасть «российские граждане с проблематичным прошлым»: олигархи, бизнесмены и лица с судимостью. Белый дом также не исключает использования этого механизма для переброски в страну российских шпионов.

#Израиль #США

Джерело: https://t.me/infosprotyv/10048

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