Власти США планируют в ближайшее время ужесточить ограничения в отношении российской нефти, ударив по «теневому флоту» для ее перевозки и объемам поставок на мировой рынок, заявил заместитель советника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх.

По его словам, это поможет лишить финансирования российскую военную машину. «В краткосрочной перспективе от шести месяцев до трех лет, если мы собираемся сократить доходы россии от продажи нефти, то это будет сделано с помощью санкционных и других инструментов, чтобы преследовать их углеводороды», — сказал Сингх, выступая в фонде Карнеги.

При этом чиновник отметил, что есть и другое направление, которым необходимо заниматься, чтобы сократить военные возможности россии. «Обезвреживание российской военной машины зависит от изменения заинтересованности третьих стран, производящих компоненты, которые в итоге оказываются непосредственно на поле боя в интересах россии, или от транзитной доставки грузов», — отметил Сингх.

Среди стран, которые помогают россии получать компоненты для военной техники, Сингх назвал Китай, Индию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. При этом он подчеркнул, что Китай является «самым злостным нарушителем» санкционного режима США.

Страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, а также на нефтепродукты — на уровне $100 за баррель. Ограничение предполагает, что компании из стран G7 не могут оказывать услуги по транспортировке продукции, которая продается дороже ценового лимита.

Президент рф Владимир путин в ответ на это заявил, что москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Он подписал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Помимо ценового потолка, Запад ввел санкции против «теневого флота» россии. Под ограничения попали более 50 танкеров. По данным Bloomberg, на начало июля этого года десятки танкеров, ранее перевозивших российскую нефть, вынужденно простаивали пустыми по всему миру — от Балтийского и Черного моря до Южной Кореи и Суэцкого канала.

Джерело: nigroll.com

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