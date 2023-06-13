США пропонують включити до Радбезу ООН ще шість постійних членів

Адміністрація президента США пропонує включити до Ради Безпеки ООН ще шість постійних членів, які не матимуть права вето — The Washington Post із посиланням на джерела.

За даними видання, це дозволить посилити вплив країн, які розвиваються, зокрема, Африки та Латинської Америки.

А також "відновити довіру" до Радбезу ООН як головного інструменту запобігання війнам, порушену із широкомасштабним вторгненням росії в Україну.

Наразі тривають консультації постпреда США при ООН Лінди Томас-Грінфілд із дипломатами 193 країн-членів Організації.

Джерело: https://t.me/znua_live/97635

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