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США пропонують включити до Радбезу ООН ще шість постійних членів

США пропонують включити до Радбезу ООН ще шість постійних членів

Адміністрація президента США пропонує включити до Ради Безпеки ООН ще шість постійних членів, які не матимуть права вето — The Washington Post із посиланням на джерела.

За даними видання, це дозволить посилити вплив країн, які розвиваються, зокрема, Африки та Латинської Америки.

А також "відновити довіру" до Радбезу ООН як головного інструменту запобігання війнам, порушену із широкомасштабним вторгненням росії в Україну.

Наразі тривають консультації постпреда США при ООН Лінди Томас-Грінфілд із дипломатами 193 країн-членів Організації.

Джерело: https://t.me/znua_live/97635

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Темы: оон, США

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