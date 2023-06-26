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США різко збільшують виробництво снарядів калібру 155 міліметрів

США різко збільшують виробництво снарядів калібру 155 міліметрів

Начальник відділу постачання армії США Даг Буш про найближчі плани свого відомства:

- До 2025 року США планують наростити виробництво до 70-80 тисяч снарядів на місяць.

Зараз, через необхідність передавати снаряди Україні, виробництво збільшено до 24 тисяч снарядів проти 14 тисяч снарядів на місяць, які американська промисловість випускала до початку повномасштабного російського вторгнення.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/34631

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