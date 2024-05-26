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США вимагають від рф пояснень: який крок кремля вивів із себе Вашингтон

США вимагають від рф пояснень: який крок кремля вивів із себе Вашингтон

США вимагають, щоб росія надала пояснення щодо так званої "зміни" кордонів із Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Як передає портал "Коментарі", про це у Twitter (X) повідомив спікер Державного департаменту Метью Міллер.

Спікер заявив, що США солідарні з партнерами з НАТО та ЄС щодо дій росії та її провокацій на кордоні з Балтією.

Держдеп США вимагає від москви пояснень щодо її "наказу".

"Зараз росія сіє плутанину на кордонах НАТО/ЄС. Ми солідарні з нашими союзниками в країнах Балтії та Балтійського моря перед останніми провокаціями і закликаємо росію пояснити свої дії", — зазначив Метью Міллер.

Чиновник також додав, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією із союзниками.

Зазначимо, росія нібито вирішила в односторонньому порядку "змінити" морські кордони росії з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Відповідний проект з'явився 21 травня на сайті російського уряду, а потім було вилучено. Але галасу встиг наробити. Фінляндія нагадала про конвенцію ООН з морського права, а також зазначила, що внесення плутанини – це ще й гібридний вплив, який так любить рф. У литовському МЗС заявили, що йдеться про свідому провокацію та ескалацію з боку росії, на яку має бути тверда відповідь від НАТО та ЄС. Голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон закликав НАТО "прокинутися" — і довести здатність адекватно реагувати на погрози.

Джерело: world.comments.ua

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