США впервые с развала СССР возобновили производство ядерных боеголовок

На фоне ядерных угроз президента Владимира Путина и де-факто выхода России из единственного оставшегося договора о стратегических вооружениях США перезапускают масштабное производство плутония.

Впервые с распада СССР в 2023 году Штаты выпустят десятки новых ядерных боезарядов, объявило Национальное управления по ядерной безопасности (NNSA).

На текущий год, согласно докладу NNSA, запланировано выполнение программы, в рамках которой ежегодно будет производиться 80 плутониевых сердечников - ключевого элемента стратегических и тактических боеголовок и бомб.

Также планируется продолжение работ по продлению срока службы размещенных в Европе ядерных бомб B61-12 и модернизации боеголовок межконтинентальных баллистических ракет Trident II, размещенных на подлодках.

Масштабное производство плутониевых зарядов было остановлено в США 1989 году - незадолго до того, как Вашингтон и Москва договорились о сокращении ядерных арсеналов и подписали первый Договор о стратегических наступательных вооружениях, запретивший каждой из стран иметь больше 6 тысяч боеголовок.

Все работы проводятся в рамках плана модернизации американской ядерной триады, который был утвержден при администрации Дональда Трампа и будет стоить Пентагону $634 млрд до 2031 года.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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