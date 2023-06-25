США увеличивают инвестиции в Индии

Amazon и Alphabet Google обязуются увеличить инвестиции в Индии, поскольку технологические гиганты стремятся стимулировать рост на ключевом рынке.

Этот шаг последовал за встречей президента США Джо Байдена и премьер-министра Индии Нарендры Моди с руководителями ведущих технологических компаний, включая Amazon и Google, которая состоялась в пятницу в Белом доме.

Amazon объявила, что инвестирует в Индию дополнительно 15 миллиардов долларов к 2030 году. Это включает планы подразделения AWS вложить 12,7 млрд долларов в облачную инфраструктуру в южноазиатском государстве, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов.

Джерело: Вlоomberg

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