Стали известны доходы бюджета Харькова в первом квартале

За январь-март 2020 года в бюджет города Харькова поступило 3542,3 млн грн.

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, из них собственных доходов – 2881,3 млн грн (81,3%), трансфертов из государственного бюджета Украины – 661 млн грн (18,7%).

Плановые показатели отчетного периода по доходам исполнены на 111,1%, в том числе по собственным доходам – на 114,1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года собственные доходы бюджета увеличились на 333,9 млн грн (в 1,1 раза), в том числе возросли объемы:

- налога на доходы физических лиц (1541,4 млн грн), единого налога (592,6 млн грн), платы за землю (349,5 млн грн), акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров (83,8 млн грн) и налога на недвижимое имущество (60,2 млн грн) – в 1,1 раза;

- средств от продажи земли (35,2 млн грн) и платы за оказание других административных услуг (21,8 млн грн) – в 1,3 раза.

Также бюджет города пополнился за счет поступлений акцизного налога с топлива в сумме 52 млн грн и собственных поступлений бюджетных учреждений – 64,3 млн грн.

Из общего объема полученных в бюджет города Харькова трансфертов:

- образовательная субвенция составила 338,5 млн грн;

- медицинская – 292,7 млн грн;

- дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 16,5 млн грн;

- на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 13,3 млн грн.

Расходы бюджета города Харькова за январь-март 2020 года составили 3200,9 млн грн, из которых:

- на финансирование социально-культурной сферы направлено 1702,2 млнгрн (53,2% от общего объема расходов);

- содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 913,7 млн грн (28,5%);

- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 99,8 млн грн (3,1%).

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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