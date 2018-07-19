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Стало известно, идет ли Андрей Данилко в президенты

Хотя у нас в политике клоунов хватает и без артистов, звезды шоу-бизнеса уже подумывают о президентстве. Святослав Вакарчук, Владимир Зеленский, Иво Бобул... А теперь и Верка Сердючка?

Стало известно, идет ли Андрей Данилко в президенты

Украинский артист Андрей Данилко поведал о своих президентских амбициях. По его словам, он не видит ничего страшного в том, чтобы претендовать на президентское кресло после Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью KP.ua.

"Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо. Ну, давайте я подумаю. Меня как-то спросили, если бы среди кандидатов не было Володи и Славика, наверное, это было бы глупо, а так... ", - отметил Данилко.

Он также добавил, что не считает преградой неумение изъясняться на английском языке.

"Но вы же не профессионал, язык не знаете" - говорят. Я язык знаю, у меня нет опыта общения. А вам с профессионалом лучше жить стало? Ну а толку, что он "вільно розмовляє українською". У вас уже метро по 8 гривен!", - подытожил артист.

Также Данилко в очередной раз прокомментировал слухи о своем уходе со сцены. Он подчеркнул, что не завершает карьеру, а просто дает последний тур, после которого может последовать и возвращение на сцену.

"Это как у группы Scorpions. Они вышли на пенсию, а потом такие сборы пошли, что решили продолжить карьеру", - сказал шоумен.

Новости портала «Весь Харьков»

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