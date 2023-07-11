Свіже опитування українців

85% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу.

83% бажають бачити країну в НАТО. Це трохи менше, ніж було в січні 2023-го. Тоді вступ до Альянсу підтримували 86% українців.

Водночас 56% респондентів очікують, що на саміті НАТО 11 липня Україна отримає гарантії вступу.

13% вважають, що Україні не пообіцяють вступу до Альянсу, але пообіцяють надати озброєння.

Соціологічна група «Рейтинг».

(https://ratinggroup.ua/research/ukraine/p_dtrimka_m_zhnarodnih_soyuz_v_opituvannya_v_ukra_n_ta_vrop_4-10_lipnya_2023.html)

Джерело: https://t.me/radarbay/13164

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