Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою і монастирем УПЦ МП – Мінкульт

Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем УПЦ та заповідником "Києво-Печерська лавра". Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

9 серпня суд визнав законним розірвання договору безоплатного користування приміщенням Нижньої лаври, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (чоловічий монастир) УПЦ та заповідником.

Тим самим суд відмовив у задоволенні позовних вимог УПЦ МП, яка й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

● 10 березня 2023 року Мінкульт закликав Свято-Успенський монастир УПЦ МП звільнити територію Києво-Печерської лаври до 29 березня. Детальніше про "виселення" УПЦ МП з Лаври читайте в тексті LIGA.net.

● У Московському патріархаті заявили, що вважають це "ультиматумом", не бачать у цьому юридичних обґрунтувань і не збираються йти. 23 березня представники УПЦ МП звернулися до суду через рішення влади про розірвання договору оренди.

● 31 березня комісія двічі не змогла розпочати роботу в Лаврі через перешкоджання з боку УПЦ МП. Того ж дня Ткаченко заявив, що подано позов до суду через перешкоджання діяльності комісії.

● 13 червня суд відмовив УПЦ МП у доступі та богослужіннях у Лаврі.

Джерело: liga.net

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