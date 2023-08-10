Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:48
Просмотров: 86

Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою і монастирем УПЦ МП – Мінкульт

Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою і монастирем УПЦ МП – Мінкульт

Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем УПЦ та заповідником "Києво-Печерська лавра". Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

9 серпня суд визнав законним розірвання договору безоплатного користування приміщенням Нижньої лаври, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (чоловічий монастир) УПЦ та заповідником.

Тим самим суд відмовив у задоволенні позовних вимог УПЦ МП, яка й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

● 10 березня 2023 року Мінкульт закликав Свято-Успенський монастир УПЦ МП звільнити територію Києво-Печерської лаври до 29 березня. Детальніше про "виселення" УПЦ МП з Лаври читайте в тексті LIGA.net.

● У Московському патріархаті заявили, що вважають це "ультиматумом", не бачать у цьому юридичних обґрунтувань і не збираються йти. 23 березня представники УПЦ МП звернулися до суду через рішення влади про розірвання договору оренди.

● 31 березня комісія двічі не змогла розпочати роботу в Лаврі через перешкоджання з боку УПЦ МП. Того ж дня Ткаченко заявив, що подано позов до суду через перешкоджання діяльності комісії.

● 13 червня суд відмовив УПЦ МП у доступі та богослужіннях у Лаврі.

Джерело: liga.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Чекіст і його рушниця: у кремлі готуються поглибити могилізацію росіян в Україні
Сегодня 09:55    18
СБУ та ДБР проводять обшуки в екснардепа-регіонала у справі щодо відмивання понад 500 млн грн
Сегодня 09:43    45
До Ради внесено законопроект №9547, у якому йдеться про штрафи за прослуховування російської музики
Сегодня 09:31    49
Апеляція ВАКС закрила справу щодо депутата Камельчука за строком давності
Сегодня 09:20    64
Прохождение отопительного сезона в Украине зависит от полного разблокирования портов
Сегодня 09:09    78
До «гарантій безпеки» для України долучилася Латвія
Сегодня 08:38    95
На Нобелівку планують номінувати українську організація, очолювану медведчуківським пропагандистом
Сегодня 08:27    102
СБУ затримала депутата із Кропивницького, який займався рекетом
Сегодня 08:16    99
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно
Сегодня 08:09    85
Верховна Рада прийняла корупційний закон про реформу Антимопольного комітету
Сегодня 08:06    90
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 