Мирний план Трампа щодо України передбачає кордони за поточною лінією фронту, — кандидат у віцепрезиденти США і соратник Трампа Ді Венс.

Кордон рф і України стане демілітаризованою зоною. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову.

Україна зберігає свій незалежний суверенітет і відмовиться від НАТО, ставши нейтральною країною.

росіянам не слід було вторгатися в Україну. Але в українців теж багато проблем із корупцією.

Нахабна маячня здебільшого, а останній абзац просто шедевр

----------------

@ля, какая же шляпа... Вы понимаете, что он вообще не имеет представления о том, что происходит?

Во-первых, господин Вэнс, Россия НЕ хочет, чтобы эта война закончилась.

Во-вторых, господин Вэнс, с 2014 по 2022-й годы линия разграничения на Донбассе была, возможно, второй самой укреплённой линией обороны во всём мире после 38-й параллели. Это не помешало России начать штурмовать вторую самую укреплённую линию обороны 24 февраля 2022 года, это не мешает ей штурмовать её уже третий год.

В-третьих, господин Вэнс, если вторая самая укреплённая линия обороны не даёт гарантии ненападения России, какие гарантии вы собираетесь дать Украине, если вы исключаете её возможность вступления в НАТО?

На английском.

First, Mr. Vance, Russia DOESN'T want this war to stop.

Second, Mr. Vance, from 2014 to 2022 Donbass demarcation line was probably the second most fortified defensive live in the world after 38th parallel. That didn't prevent Russia from attacking that second most fortified defensive line on February 24th, 2022, that doesn't stop it from attacking it for third straight year.

Third, Mr. Vance, if the second most fortified defensive line doesn't guarantee you that Russia doesn't attack again, what kind of a guarantee are you going to give Ukraine since you exclude it's possibility of joining NATO?

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/60313, https://t.me/ToBeOr_Official/16007

