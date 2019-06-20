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Трамп анонсував «розширену» зустріч з лідером Китаю на полях G20

Трамп анонсував «розширену» зустріч з лідером Китаю на полях G20

Президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну бесіду з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, в перебігу якої сторони домовилися про «розширену» зустріч на полях саміту «Групи двадцяти» G20 у Японії наступного тижня.

«У мене була дуже хороша телефонна розмова з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Наступного тижня у нас буде розширена зустріч в G20 у Японії. Наші команди розпочнуть переговори для нашої зустрічі», – повідомив Трамп 18 червня.

Державні засоби масової інформації Китаю повідомили, що Цзіньпін погодився на зустріч з Трампом і заявив, що суперечки мають вирішуватися шляхом діалогу.

«Ключ у тому, щоб уважно ставитися до законних потреб одне одного. Ми також сподіваємося, що Сполучені Штати ставляться справедливо до китайських компаній. Я згоден з тим, що економічні і торговельні команди обох країн підтримуватимуть зв’язок щодо вирішення розбіжностей», – сказав Сі Цзіньпін.

США і Китай перебувають у стані торговельної війни, яка позначилася на фінансових ринках і викликала побоювання щодо уповільнення світової економіки.

Трамп звинуватив Китай в недобросовісній торговельній політиці і закритті своїх ринків для американських компаній. Він заявив про 25-відсоткові мита на весь китайський імпорт у США обсягом у близько 300 мільярдів доларів. Китай відповів митами на американські товари.

Саміт G20 відбудеться в японській Осаці 28-29 червня.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: Китай, трамп

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