На Заході вважають, що без підтримки Китаю путін не зміг би вести війну в Україні, як зараз

Чи вдасться переконати Пекін не підтримувати росію у війні проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує закликати лідера Китаю Сі Цзіньпіна скоротити економічну підтримку росії та тиснути на Москву, щоб вона взяла участь у мирних переговорах щодо врегулювання війни в Україні на прийнятних для Києва умовах, пише видання Wall Street Journal.

"Ми хочемо дати зрозуміти Китаю, що ця війна є незаконною і посягає на наші основні інтереси, - цитує WSJ високопоставленого німецького чиновника. - Зараз Китай на боці агресора… Він повинен брати активну участь у всіх дипломатичних зусиллях, щоб припинити війну".

Шольц перебуває у триденному турі Китаєм і має зустрітися з Сі у вівторок.

Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на запит WSJ про коментарі.

Водночас видання зазначає, що припинення війни в Україні на переговорах малоймовірне найближчим часом. Київ наполягає на повному виведенні російських військ та репараціях, а Москва розраховує зберегти українську територію, яку окупували її збройні сили. Західні чиновники також кажуть, що росія може готувати новий наступ наприкінці весни та влітку.

За словами німецьких чиновників, скорочення підтримки Китаю може мати вирішальне значення для того, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів.

Багато західних політиків і аналітиків вважають, що президент росії Володимир путін сподівається захопити ще більше української території та не буде вести переговори до виборів у США в листопаді. Деякі західні союзники, зокрема Британія, вагаються щодо того, щоб схиляти Україну до переговорів безпосередньо з росією, побоюючись, що метою росії залишається заміна уряду в Києві на керівництво, яке буде більш поступливим до вимог кремля.

У лютому путін сказав колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону, що Захід, а не Київ, повинен вести переговори з Москвою про припинення війни в Україні. У п’ятницю речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що основою для нових переговорів щодо припинення бойових дій має стати проєкт мирної угоди, представлений росією в березні 2022 року.

У минулому Заходу не вдалося заручитися підтримкою Китаю для дипломатичного вирішення війни в Україні. І хоча на Заході не вважають, що Пекін безпосередньо постачає Москві зброю, західні офіційні особи заявили, що китайські компанії постачають товари подвійного призначення, такі як електронні компоненти та хімікати, які є ключовими компонентами зброї, і допомагають росії підтримувати та відновлювати свої збройні сили.

Фабріс Потьє, колишній високопоставлений чиновник НАТО, який зараз консультує уряд Києва, каже, що Китай надає економічну підтримку війні путіна, і тому вкрай важливо залучитися підтримкою Пекіна. Потьє також вважає, що забезпечити тривалий мир може лише повноцінне членство України в НАТО.

"Важливо, щоб Шольц чітко усвідомлював, що будь-який сценарій, який передбачає певний нейтралітет для України, не є дієвим варіантом не стільки для українців, скільки для путіна, який не приймає саму ідею українського суверенітету", - цитує його WSJ.

За словами кількох чиновників, на Заході сподіваються, що за підтримки Китаю переговори за участю росії можуть початися вже наприкінці цього року, пише видання.

Китайські дипломати протягом останніх місяців промацували ґрунт як в Україні, так і в росії щодо можливості мирних переговорів, і те ж саме робила Туреччина, додає WSJ.

Своєю чергою, Україна організовує "Саміт миру" за участю незахідних країн, включно з Китаєм, Індією та Саудівською Аравією, які мають добрі відносини з росією. Його учасники вели переговори майже рік, хоча Китай відвідав лише одну зустріч, а Москву туди не запрошували.

Президент України Володимир Зеленський в нещодавньому інтерв'ю заявив, що дипломати країн-учасниць саміту незабаром можуть представити росії мирний план. За словами джерел, знайомих з минулими переговорами, Зеленський сказав, що буде вести переговори з росією лише на форумі, у якому братиме участь Сі, і що Китай має бути гарантом будь-якої потенційної угоди.

Уряд США нещодавно заявив, що Китай збільшив поставки до росії нелетальної допомоги, яку можна використовувати для виробництва зброї. Водночас німецькі офіційні особи кажуть, що відмова Китаю надати Москві будь-яку зброю чи боєприпаси свідчить про те, що Пекін залишає собі простір для маневру та можливість натиснути на путіна.

"Китай все ще балансує на межі", - цитує WSJ одного високопоставленого чиновника.

Видання також відзначає, що Китай не завершив розширення трубопроводу для імпорту російського природного газу, який перебуває на ранніх стадіях будівництва, хоча росія відчайдушно шукає нових покупців для газу, який вона більше не продає в Європу.

Один високопоставлений чиновник кремля, який нещодавно відвідав Пекін, сказав, що китайський уряд зволікає, щоб зберегти важелі впливу на путіна, щоб тиснути на нього задля припинення війни, якщо вона стане надто руйнівною для китайської економіки.

Видання пише, що кілька людей, наближених до кремля, останніми місяцями вели залаштункову роботу, використовуючи невдалі мирні переговори 2022 року як основу для можливої угоди. Під час цих переговорів росія запропонувала відступити з деяких українських територій в обмін на обмеження Україною чисельності своєї армії та заборону отримувати західну військову допомогу.

В останні місяці китайські дипломати спілкувалися з високопосадовцями в Україні, росії та на Заході про можливі переговори, зокрема під час візитів на початку березня. Цей підхід більшість західних урядів зустріла зі скепсисом, оскільки чиновники не були високопосадовцями і не мали чіткого мандату від Сі.

Сі Цзіньпін, який регулярно спілкується з путіним, лише один раз розмовляв із Зеленським від початку війни, і наразі відмовляв проханням з українського боку про зустріч.

Посол Лі Хуей, спеціальний представник у справах Євразії, очолював китайську делегацію в Києві, де його холодно зустрів голова адміністрації Зеленського Андрій Єрмак, повідомляють люди, знайомі з ходом переговорів. Єрмак провів коротку презентацію своєму китайському гостю, продемонструвавши докази того, що китайські компоненти знайшли у безпілотниках, які росія використовує для нападу на Україну.

Тим часом речник кремля Дмитро Пєсков у вівторок заявив, що Москва вітає збалансовану позицію Пекіна щодо врегулювання української кризи та знайома з пропозиціями КНР.

▶ ️Як саме Китай допомагає росії

За оцінками США, Китай різко збільшив продажі росії мікроелектроніки та інших технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншої зброї для війни проти України, пише AP.

Двоє високопоставлених чиновників адміністрації Байдена, які обговорювали конфіденційні висновки в п’ятницю на умовах анонімності, заявили, що в 2023 році близько 90% мікроелектроніки, яку росія використовувала для виробництва ракет, танків і літаків, надходило з Китаю. Майже 70% російського імпорту верстатів на суму близько 900 мільйонів доларів США в останньому кварталі 2023 року також надійшло з Китаю.

Китайські та російські компанії також працюють над спільним виробництвом безпілотних літальних апаратів у росії, і китайські компанії, ймовірно, постачають росії нітроцелюлозу для виробництва боєприпасів, заявили чиновники. Китайські компанії також постачають оптичні компоненти для російських танків і бронетехніки.

Чиновники також заявили, що Китай надав росії двигуни для БПЛА і турбореактивні двигуни для крилатих ракет.

Згідно з даними російської митниці, які проаналізувала організація Free Russia Foundation, російський імпорт напівпровідників з Китаю підскочив з 200 мільйонів доларів у 2021 році до понад 500 мільйонів доларів у 2022 році.

Пекін також працює з росією над вдосконаленням супутникових та інших можливостей космічного базування для використання у війні в Україні, і це, за словами офіційних осіб, у довгостроковій перспективі може збільшити загрозу, яку росія становить для Європи.

Хоча Китай не надає росії прямої летальної військової підтримки, він підтримав її дипломатично, звинувативши Захід у провокуванні Володимира путіна.

Китай неодноразово заявляв, що не надає росії зброю чи військову допомогу, хоча він підтримує міцні економічні зв’язки з Москвою, поряд з Індією та іншими країнами, на тлі санкцій з боку Вашингтона та його союзників.

Джерело: bbc.com

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