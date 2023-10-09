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Трамп бил в самое сердце демократических многовековых устоев

Трамп бил в самое сердце демократических многовековых устоев

"Я республиканец, но если у нас будет противостояние Байдена и Трампа, я буду голосовать за Байдена даже если он будет мёртв. Я слишком люблю американскую демократию".

Абсолютно верная позиция.

На выборах 2024 абсолютно не важно, поддерживаете ли вы республиканцев или демократов, сторонник ли вы левого либерализма либо правого консерватизма, важно для будущего американского народа, для будущего мировой цивилизации, для будущего устойчивого миропорядка отдать свой голос за кандидата от демократов - за Байдена.

Больший вред государственности, чем тот, который нанес Трамп, не нанес США ни один другой деятель, включая тех, кто пускал самолёты в Башни Близнецы и давал возможность СССР украсть ядерную бомбу.

Трамп бил не по системе безопасности страны - он бил в её сердце: в хрупкое сердце демократических многовековых устоев, в нежное сердце международной солидарности.

Так что наш долг в 2024 - это отдать свой голос демократам, дав возможность республикам переродиться или загнить в ультраправом безумии.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8169

Новости портала «Весь Харьков»

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