Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:23
Просмотров: 119

В ЦИК подали документы на нового кандидата в президенты

В ЦИК подали документы на нового кандидата в президенты

В ЦИК подали документы на нового кандидата

Партия "5.10" подала в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом в президенты лидера политической силы Геннадия Балашова.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, документы в комиссию во вторник, 15 января, подал представитель партии.

У избиркома есть пять дней, начиная со среды, на регистрацию кандидата или на отказ от таковой.

Как рассказал представитель ЦИК, пока документы в комиссию подали документы 12 кандидатов, из них пятерых зарегистрировали, три заявки отклонили, 4 - остаются на рассмотрении.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: выборы

Читайте ещё:

Как проголосовать переселенцам на выборах-2019? Инструкция для украинцев, проживающих на неподконтрольных территориях
14.01.2019 11:17    143
ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам в президенты
12.01.2019 17:31    566
Гриценко подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты
12.01.2019 14:15    146
Мураев подал документы на регистрацию кандидатом в президенты
11.01.2019 12:53    331
КВУ заявляє про незаконну агітацію з боку трьох кандидатів на виборах президента
11.01.2019 11:15    272
Суд отказал «Опоблоку» по решению ЦИК о закрытии участков в России
07.01.2019 07:17    159
Документы в ЦИК подали уже шесть кандидатов в президенты — «Опора»
04.01.2019 11:14    379
Телеканали оголосили вартість секунди політичної реклами на час передвиборчої кампанії
04.01.2019 06:53    291
Проросійські кандидати уже шикуються у п'яту колону на вибори - Порошенко
02.01.2019 11:08    310
На телеканале "1+1" объяснили, почему поздравление Порошенко пустили позже речи Зеленского
02.01.2019 00:09    1232
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 