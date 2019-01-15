В ЦИК подали документы на нового кандидата в президенты

В ЦИК подали документы на нового кандидата

Партия "5.10" подала в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом в президенты лидера политической силы Геннадия Балашова.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, документы в комиссию во вторник, 15 января, подал представитель партии.

У избиркома есть пять дней, начиная со среды, на регистрацию кандидата или на отказ от таковой.

Как рассказал представитель ЦИК, пока документы в комиссию подали документы 12 кандидатов, из них пятерых зарегистрировали, три заявки отклонили, 4 - остаются на рассмотрении.

Агентство Телевидения Новости