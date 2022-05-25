В Харькове создают новый батальон теробороны
В Харькове создают новый батальон теробороны. Об этом сообщили в 229 батальоне ТрО.
По информации военных, новое подразделение теробороны будет находиться в составе 247-го отдельного батальона 127 отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины.
"Предыдущий батальон прошел тяжелые тренировки и уже успешно выполняет боевые задания в Харьковской области. Гордимся каждым бойцом, который сейчас находится на боевом дежурстве. Между тем, мы создаем новый батальон, именно для обороны города Харькова. Комбат - опытный участник ООС", - рассказали военные.
Защитникам предлагают:
военную службу по мобилизации с выплатой денежного обеспечения;
вооружение и военную амуницию;
официальное оформление;
государственные льготы.
Преимущество при отборе - людям с военным и боевым опытом. Категорически не принимаются граждане, имеющие судимость или проблемы с алкоголем или наркотиками.
Место дислокации нового батальона - Харьков.
Желающие присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины могут звонить по телефону: 0960358268.
Источник: sq.com.ua
Автор: Гололобова Мадина