В Харькове создают новый батальон теробороны. Об этом сообщили в 229 батальоне ТрО.

По информации военных, новое подразделение теробороны будет находиться в составе 247-го отдельного батальона 127 отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины.

"Предыдущий батальон прошел тяжелые тренировки и уже успешно выполняет боевые задания в Харьковской области. Гордимся каждым бойцом, который сейчас находится на боевом дежурстве. Между тем, мы создаем новый батальон, именно для обороны города Харькова. Комбат - опытный участник ООС", - рассказали военные.

Защитникам предлагают:

военную службу по мобилизации с выплатой денежного обеспечения;

вооружение и военную амуницию;

официальное оформление;

государственные льготы.

Преимущество при отборе - людям с военным и боевым опытом. Категорически не принимаются граждане, имеющие судимость или проблемы с алкоголем или наркотиками.

Место дислокации нового батальона - Харьков.

Желающие присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины могут звонить по телефону: 0960358268.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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