В крупном харьковском вузе ищут декана

В Харьковском национальном университете им.Каразина объявлен конкурс на замещение вакантной должности декана социологического факультета. Как сообщили в вузе, заявки претендентов принимаются до 10 июня. В частности, претендент должен предоставить программу развития факультета и отчеты о работе за предыдущий год, если кандидат работал в университете (независимо от должности).

Собрание трудового коллектива соцфакультета, на котором выберут декана, запланировано на 25 июня 2020 года.

Конкурс объявлен в связи с окончанием срока пятилетнего контракта с Еленой Мурадян.

Источник: sq.com.ua

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