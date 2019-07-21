В Минобороны придумали наказание для выпускников военных ВУЗов, которые не хотят служить

В Минобороны хотят стребовать средства с выпускников военных вузов, rоторые отказываются служить в ВСУ. Об этом рассказал на брифинге в «АрмияInform» начальник отдела судебной практики — заместитель начальника Северного территориального юридического управления полковник юстиции Владимир Цицюра.

«Есть уже немало случаев, когда в судебном порядке выпускники военных учебных заведений, у которых «исчезло» желание продолжать офицерскую службу, компенсировали государству расходы на их обучение», — сказал Цицюра.

«Сумма уплаты зависит от специальности, которую получил человек. Понятно, что самой высокой она будет для выпускников без погон боевых специальностей, а особенно — связанных с авиацией», — добавил эксперт.

Группа офицеров Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко выступила с инициативой создать специальную программу для всех учебных заведений МО Украины, в которую будет заложена база выпускников вузов с последующим контролем их прохождения службы. Если молодого офицера, например, уволят по служебному несоответствию во время первого контракта, он должен будет возместить расходы на свое обучение. Работа над этой программой продолжается.

Источник: sprotyv.info

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