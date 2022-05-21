Цьогорічні випускники шкіл отримають документи про освіту незалежно від місця перебування

Відповідний наказ підписав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет:

● Керівники органів управління у сфері освіти обласних і Київської міської державної адміністрації повинні забезпечити видачу випускникам документів про загальну середню освіту та додатків до них.

● Департаменти освіти областей, у яких відбуваються бойові дії, мають визначити навчальні заклади, де неможливо видати документи.

● Органи управління у сфері освіти обласних і Київської міської адміністрацій допоможуть організувати видачу документів про освіту випускникам Донецької, Луганської та Херсонської областей.

● Також буде розроблено порядок видачі документів про освіту учням, які перебувають за кордоном.

Источник: https://t.me/spravdi/8757

Новости портала «Весь Харьков»