Цьогорічні випускники шкіл отримають документи про освіту незалежно від місця перебування
Відповідний наказ підписав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет:
● Керівники органів управління у сфері освіти обласних і Київської міської державної адміністрації повинні забезпечити видачу випускникам документів про загальну середню освіту та додатків до них.
● Департаменти освіти областей, у яких відбуваються бойові дії, мають визначити навчальні заклади, де неможливо видати документи.
● Органи управління у сфері освіти обласних і Київської міської адміністрацій допоможуть організувати видачу документів про освіту випускникам Донецької, Луганської та Херсонської областей.
● Також буде розроблено порядок видачі документів про освіту учням, які перебувають за кордоном.
Источник: https://t.me/spravdi/8757