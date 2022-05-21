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Цьогорічні випускники шкіл отримають документи про освіту незалежно від місця перебування

Цьогорічні випускники шкіл отримають документи про освіту незалежно від місця перебування

Відповідний наказ підписав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет:

● Керівники органів управління у сфері освіти обласних і Київської міської державної адміністрації повинні забезпечити видачу випускникам документів про загальну середню освіту та додатків до них.

● Департаменти освіти областей, у яких відбуваються бойові дії, мають визначити навчальні заклади, де неможливо видати документи.

● Органи управління у сфері освіти обласних і Київської міської адміністрацій допоможуть організувати видачу документів про освіту випускникам Донецької, Луганської та Херсонської областей.

● Також буде розроблено порядок видачі документів про освіту учням, які перебувають за кордоном.

Источник: https://t.me/spravdi/8757

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