Вступна кампанія: почалася реєстрація електронних кабінетів для випускників 11 класів

Для випускників 11 класів уже відкрито реєстрацію електронних кабінетів у рамках вступної кампанії – 2022.

Про це у Телеграмі поінформував міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.

«​Учора розпочався основний етап вступної кампанії 2022. Уже відкрито реєстрацію електронних кабінетів для випускників 11-х класів. Вступники зможуть подавати заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти в онлайн-режимі з 29 липня», - поінформував він.

Шкарлет порадив майбутнім студентам перед початком реєстрації електронних кабінетів уважно ознайомитися із інструкціями. «Реєстрацію буде відкрито впродовж усього часу подання заяв, тож не поспішайте створювати кабінет у перші дні», - повідомив очільник МОН.

Він також порадив вступникам, які мають право на пільгу, до початку подання заяв звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджуючими документами.

Источник: ukrinform.ua

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