Вступна кампанія: почалася реєстрація електронних кабінетів для випускників 11 класів
Для випускників 11 класів уже відкрито реєстрацію електронних кабінетів у рамках вступної кампанії – 2022.
Про це у Телеграмі поінформував міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.
«Учора розпочався основний етап вступної кампанії 2022. Уже відкрито реєстрацію електронних кабінетів для випускників 11-х класів. Вступники зможуть подавати заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти в онлайн-режимі з 29 липня», - поінформував він.
Шкарлет порадив майбутнім студентам перед початком реєстрації електронних кабінетів уважно ознайомитися із інструкціями. «Реєстрацію буде відкрито впродовж усього часу подання заяв, тож не поспішайте створювати кабінет у перші дні», - повідомив очільник МОН.
Він також порадив вступникам, які мають право на пільгу, до початку подання заяв звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджуючими документами.
Источник: ukrinform.ua