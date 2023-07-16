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В мире негативно в целом относятся к Путину и России: опрос Pew Research Center

В мире негативно в целом относятся к Путину и России: опрос Pew Research Center

Негативное отношение к России и ее президенту имеют, в среднем, 82% взрослых в 24 странах. Такая же часть уверена, что Путин не правильно ведет международную политику.

Единственной страной, где большинство благосклонно относится к Путину, является Индия.

В европейских странах в среднем 66% считают, что важно быть более жесткими с Россией. В то же время, население Венгрии и Греции хотят сохранить доступ к российским нефтяным и газовым запасам.

Джерело: https://t.me/u_now/105050

Новости портала «Весь Харьков»

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