В місті Прудентополіс у Бразилії українську мову визнано офіційною
75% його жителів мають українське походження.
Українська громада тут почала формуватися близько 1885 року, коли в районі, де розміщений сучасний Прудентополіс, оселилося 1500 українських сімей (приблизно 8000 осіб), вихідців із Галичини.
Цей район Прудентополісу навіть має назву Нова-Галичина на честь походження його жителів.
Саме місто офіційно засноване в 1894 р., тож українці від самого початку були важливою частиною його історії, долучилися до його розвитку.
Сьогодні Прудентополіс добре знаний в Бразилії та всій Південній Америці як "українське" місто, українська культура і традиції глибоко інтегровані в його простір та життя.
Один з двох головних храмів у місті — греко-католицька церква святого Йосафата.
В місті понад пів століття діють козацьке братство «Українські козаки» та асоціації українських митців, такі як ансамбль народного танцю «Веселка» чи ансамбль бандуристів «Соловейко».
В місті діє український «Музей тисячоліття», який знайомить із українською історією та культурою.
Відомий Прудентополіс і як українська кулінарна столиця Бразилії - саме аби скуштувати тут борщ, вареники, голубці, солонину та ковбаси з свинини приїздять цілі натовпи туристів.
З 2019 року Прудентополіс є містом - побратимом Тернополя.
У школах та вишах штату Парана, одним з найбільших міст якого є Прудентополіс, вже давно викладають українську мову.
Загалом у штаті Парана проживає майже 500 тисяч етнічних українців, а по всій Бразилії - понад мільйон.
Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6404