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В НАТО усвідомлюють необхідність приєднання України

В НАТО усвідомлюють необхідність приєднання України

На даний момент близько половини країн-членів НАТО готові підтримати вимоги й побажання України на Вільнюському саміті, — віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами Стефанішиної, 15 країн НАТО усвідомлюють необхідність приєднання України і на саміті у Вільнюсі готові ухвалити політичне рішення про майбутній вступ нашої країни до Альянсу.

"Якщо говорити за 30-бальною шкалою чи за 31-бальною шкалою, то як мінімум 15 балів є за тими країнами, які однозначно усвідомлюють потребу такого рішення. Це питання не того, підтримують вони Україну або не підтримують — всі країни підтримують Україну, всі країни пішли на безпрецедентні історичні і політичні рішення.

Але половина, як мінімум половина союзників, чітко усвідомлює важливість і стратегічну значимість цього рішення для посилення Альянсу, визначення ролі Альянсу взагалі як безпекової організації та закріплення позиції щодо гарантій безпеки у вигляді членства в НАТО і гарантій безпеки в Європі. Тобто це хоча і Північно-Атлантичний альянс, сьогодні ми говоримо про безпеку в Європі.

І більшість, переважна більшість європейських країн НАТО абсолютно свідомо підтримують рішення щодо членства України в НАТО. І не розривають рішення щодо членства з тим, що це є гарантією безпеки", — зазначає Стефанішина.

Джерело: https://t.me/znua_live/99865

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