В Орбана все стабільно: він вкотре заявив, що «Україна давно втратила свою суверенність»

У своєму нещодавньому інтерв’ю (https://telex.hu/english/2023/07/14/orban-if-the-americans-wanted-peace-there-would-be-peace-tomorrow-morning) після саміту НАТО він назвав Україну несуверенною державою і поклав відповідальність за продовження війни на Сполучені Штати.

«Якби американці хотіли миру, він би настав наступного ранку», — заявив Орбан.

Він також сказав, що «Захід хоче війни» і «якби Україну запросили до НАТО, це означало б неминучу світову війну».

Прем’єр-міністр Угорщини вже не вперше робить подібні заяви. Раніше він вже говорив про «несувереність» України. Також казав, що не вважає путіна воєнним злочинцем і що Україні нізащо не перемогти росію.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34876

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