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В Правительстве сообщили о новом повышении пенсий: когда это произойдет

В Правительстве сообщили о новом повышении пенсий: когда это произойдет

С 1 июля состоится пересчет пенсий, размер которых зависит от прожиточного минимума, и существенно возрастут пенсионные выплаты чернобыльцам.

Об этом в эфире "Эспрессо ТВ" рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает правительственный портал.

"Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 июля составляет 1564 гривны. То есть минимальная пенсия и выплаты тем, у кого их размер зависит от прожиточного минимума, возрастут. Мы также приняли решение о существенном повышении пенсий чернобыльцам с 1 июля этого года", - сказал

Вице-премьер-министр также напомнил, что в следующем году состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам, а 1 марта будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для всех категорий граждан.

Источник: prm.ua

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