В Раде прогнозируют демографический кризис в стране

С началом военных действий в Украине произошел массовый отток населения, связанный с антирекордом по рождаемости и отсутствием внимания к данной проблематике со стороны власти – все это грозит стране сложнейшим демографическим кризисом. Об этом в комментарии заявил народный депутат от ВО «Батькивщина» Михаил Цымбалюк.

По его словам, численность населения Украины после февраля 2022 года существенно сократилась.

«Сегодня нет создания обещанных программ, создания новых рабочих мест для молодежи», - пояснил он. Нардеп также указал на тот факт, что наличие льготных программ обучения в Европе, в отличие от Украины, также спровоцировало отъезд большинства молодежи.

«Многие европейские вузы предлагают полностью для украинцев бесплатное обучение и проживание. И это тоже проблема, над которой должно думать государство, как стимулировать, чтобы молодые люди оставались здесь, потому что надеяться, что они получат качественное европейское или американское образование и вернутся восстанавливать Украину, здесь есть большой вопрос», - добавил он. Более того, Цымбалюк отметил, что, согласно различным опросам, 80% из тех, кто уехал из Украины, не готовы вернуться. Нардеп также отдельно отметил, что масштабная коррупция, в которой сейчас погрязла Украина, также негативно влияет на беженцев и на их желание вернуться.

«Большая часть из беженцев сегодня уже работает, а не живут на социальную помощь государств, потому что там же тоже все ограничивается. И подавляющее большинство, те с кем я общаюсь, передают сюда средства, донатят на Вооруженные силы, передают сюда амуницию, дроны, и их это (коррупция – прим. ред.) оскорбляет, унижает, когда они последние копейки сюда передают, а тут происходят такие факты», - пояснил он. Ситуация осложняется еще тем фактом, что в стране сильно упала рождаемость и достигла антирекордных показателей.

«Сегодня молодые семьи не очень спешат рожать детей, потому что не чувствуют стабильности в государстве и не видят будущего для своих детей», - указал он.

Собеседник также акцентировал внимание на том, что в будущем Украина также столкнется с такой проблемой, как социальное сиротство.

Джерело: https://t.me/u_now/108812

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