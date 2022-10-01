В Ірландії спростили прийом українських біженців на роботу

В Ірландії спростили прийом українських біженців на роботу
Чимало українців наразі перебувають в Ірландії. Вони потребують працевлаштування, аби забезпечувати себе.
В Ірландії спростили прийом українців на роботу
Так, країна спростила правила прийому на роботу для іноземних фахівців. Зокрема, нові вимоги поширюватимуться й на біженців з України.
Річ у тім, що в Ірландії бракує кваліфікованих кадрів. Тож у такий спосіб уряд планує компенсувати нестачу.
Згідно з новою процедурою працевлаштування, деяким спеціалістам буде простіше знайти роботу. При цьому неважливо, є людина іноземцем чи місцевим громадянином.
Так, спростяться умови прийому на роботу лікарів з країн, що не входять до європейської економічної зони – до моменту працевлаштування вони мають провести на ірландській території не менше 21 місяця. Для роботи медикам не потрібен спеціальний дозвіл. Необхідно лише подати заявку.
Як подати заявку: коротка інструкція
Тим, хто хоче подати заявку, необхідно заповнити лист "Stamp 4" і надіслати його з останньою платіжною відомістю на електронну адресу EPStamp4@enterprise.gov.ie.
У темі слід вказати "Doctors Stamp 4 Request".
У відповідь прийде лист з підтвердженням про дозвіл на роботу у країні проживання.
Зазначається, що з 1 вересня департамент підприємництва, торгівлі та зайнятості видає дозволи на роботу в електронному форматі.
Кого бракує в медичному секторі Ірландії
● психологів;
● логопедів;
● фізіотерапевтів;
● кардіологів;
● фармацевтів.
Також працевлаштуванню іммігрантів сприятимуть у сфері IT, інженерії, науки, будівництва та соціального забезпечення.
Джерело: 24tv.ua