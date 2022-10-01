В Ірландії спростили прийом українських біженців на роботу

Чимало українців наразі перебувають в Ірландії. Вони потребують працевлаштування, аби забезпечувати себе.

В Ірландії спростили прийом українців на роботу

Так, країна спростила правила прийому на роботу для іноземних фахівців. Зокрема, нові вимоги поширюватимуться й на біженців з України.

Річ у тім, що в Ірландії бракує кваліфікованих кадрів. Тож у такий спосіб уряд планує компенсувати нестачу.

Згідно з новою процедурою працевлаштування, деяким спеціалістам буде простіше знайти роботу. При цьому неважливо, є людина іноземцем чи місцевим громадянином.

Так, спростяться умови прийому на роботу лікарів з країн, що не входять до європейської економічної зони – до моменту працевлаштування вони мають провести на ірландській території не менше 21 місяця. Для роботи медикам не потрібен спеціальний дозвіл. Необхідно лише подати заявку.

Як подати заявку: коротка інструкція

Тим, хто хоче подати заявку, необхідно заповнити лист "Stamp 4" і надіслати його з останньою платіжною відомістю на електронну адресу EPStamp4@enterprise.gov.ie.

У темі слід вказати "Doctors Stamp 4 Request".

У відповідь прийде лист з підтвердженням про дозвіл на роботу у країні проживання.

Зазначається, що з 1 вересня департамент підприємництва, торгівлі та зайнятості видає дозволи на роботу в електронному форматі.

Кого бракує в медичному секторі Ірландії

● психологів;

● логопедів;

● фізіотерапевтів;

● кардіологів;

● фармацевтів.

Також працевлаштуванню іммігрантів сприятимуть у сфері IT, інженерії, науки, будівництва та соціального забезпечення.

Джерело: 24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»