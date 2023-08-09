В России появится 30 «афродеревень» — поселений для эмигрантов из Африки.

(Хотя по мнению редакции, это будет обычный распил бабла, никто ничего строить не будет, все как всегда)

Об этом на церемонии закладки первого камня «Афродеревни» в Тверской области заявил ректор Евразийского международного университета и Генеральный представитель Африканского международного конгресса в РФ Константин Клименко (его слова приводит «Российская газета»).

«Мы планируем создать в России 30 колоний для африканеров (европейцев-буров), которые решили эмигрировать из Африки в Россию. Это европейские фермеры, которые много лет назад поселились на африканском континенте», — уточнил Клименко.

Афродеревня будет оборудована необходимой инженерной инфраструктурой для поддержки сельского хозяйства, такого как выращивание картофеля и разведение коров. Пилотный проект стартует в Московской и Тверской областях. Впоследствии он будет расширен на другие регионы России при участии Африканского международного конгресса и его партнеров, которые предоставят переселенцам привлекательные условия.

Основная цель программы — переселить около 3000 глав семейств африканеров и их семьи в Россию в течение 5 лет. Для успешной адаптации эмигрантов уже с 1 сентября начнет работать образовательная программа по изучению русского языка, предоставляемая Евразийским международным университетом. Около 200 человек будут проходить онлайн-курсы для освоения русского языка.

Проект предполагает, что африканские переселенцы также станут микроинвесторами в России. Они будут строить свои дома, запускать малые предприятия, детские сады и медицинские пункты.

Джерело: nigroll.com

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