Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:09
Просмотров: 12

В США могут закрыть все угольные электростанции к 2035 году

В США могут закрыть все угольные электростанции к 2035 году

В США все существующие угольные теплоэлектростанции могут закрыться до 2035 года и потребности в новых не возникнет.

Об этом говорится в докладе исследователей из Университета Калифорнии, которые опубликовали данные о падении цен на энергию солнца, ветра и аккумуляторы и показали, как эти тенденции повлияют на развитие чистой энергетики и сокращение использования ископаемого топлива.

«Сохранение существующих объемов производства гидроэлектроэнергии и атомной энергии, а также добычи природного газа в сочетании со строительством новых систем хранения энергии позволит обеспечить потребности США на 90% из чистых источников, - отмечают ученые. - Такие мероприятия потребуют вливания $ 1,7 трлн в экономику страны, обеспечат новыми рабочими местами до 530 000 человек в год на всей территории Штатов - и при этом тарифы на электроэнергию останутся для потребителей на прежнем уровне ».

Более того, 90% энергии из возобновляемых источников позволяет избежать $ 1,2 трлн расходов на охрану природы и здравоохранение к 2050 году.

При этом стоимость энергии на оптовом рынке будет продолжать снижаться и составит к 2035 году 4,2-4,6 цента за кВт*ч.

Предыдущие исследования прогнозировали, что средняя стоимость энергии в США возрастет на 12% за это время в связи с активным переходом на ВИЭ, выработка которых пока стоит немного дороже традиционного сжигания мазута и угля. Но уточненные расчеты показывают, что вместо подорожания рынок ждет постепенное падение стоимости электроэнергии.

На 90% чистая электроэнергия обеспечит сокращение эмиссии углекислого газа на 88% к 2035, доказывают авторы доклада. Также будут снижены выбросы частиц оксида азота на 96%, а двуокиси серы - на 99%. В итоге к 2050 можно будет избежать 850 тыс. случаев преждевременной смерти среди граждан.

В докладе описан комплекс мероприятий и рекомендаций для законодателей.

По данным Международного энергетического агентства, за 2019 эмиссия СО2 от энергетики не выросла, несмотря на рост экономики почти на 3%.

Напоминаем, Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля на ТЕС

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США, электро

Читайте ещё:

Посольство США відреагувало на ситуацію з правосуддям в Україні
Сегодня 08:04    149
Прийнято Закон "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"
18.06.2020 07:29    108
О. Данілов: Україна вдячна США за надання військової, фінансової та економічної допомоги, рішучу та послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни
18.06.2020 06:27    102
Протималярійні препарати не ефективні проти COVID-19 – лист FDA
17.06.2020 12:10    165
SpaceX начала приём заявок на подключение к спутниковому интернету Starlink
16.06.2020 08:15    164
США призвали Россию вернуть Украине Крым и прекратить репрессии
15.06.2020 12:03    235
США: в Атланті спалахнули нові протести через ще одну смерть чорношкірого
15.06.2020 10:01    168
Россия будет пытаться инсценировать украинский след в протестах в США и ЕС
15.06.2020 07:36    144
SpaceX продовжує створювати глобальну мережу інтернету: запустили 58 мікросупутників на орбіту
14.06.2020 12:32    159
В США появились наушники из конопли
14.06.2020 10:11    140
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 