В США могут закрыть все угольные электростанции к 2035 году

В США все существующие угольные теплоэлектростанции могут закрыться до 2035 года и потребности в новых не возникнет.

Об этом говорится в докладе исследователей из Университета Калифорнии, которые опубликовали данные о падении цен на энергию солнца, ветра и аккумуляторы и показали, как эти тенденции повлияют на развитие чистой энергетики и сокращение использования ископаемого топлива.

«Сохранение существующих объемов производства гидроэлектроэнергии и атомной энергии, а также добычи природного газа в сочетании со строительством новых систем хранения энергии позволит обеспечить потребности США на 90% из чистых источников, - отмечают ученые. - Такие мероприятия потребуют вливания $ 1,7 трлн в экономику страны, обеспечат новыми рабочими местами до 530 000 человек в год на всей территории Штатов - и при этом тарифы на электроэнергию останутся для потребителей на прежнем уровне ».

Более того, 90% энергии из возобновляемых источников позволяет избежать $ 1,2 трлн расходов на охрану природы и здравоохранение к 2050 году.

При этом стоимость энергии на оптовом рынке будет продолжать снижаться и составит к 2035 году 4,2-4,6 цента за кВт*ч.

Предыдущие исследования прогнозировали, что средняя стоимость энергии в США возрастет на 12% за это время в связи с активным переходом на ВИЭ, выработка которых пока стоит немного дороже традиционного сжигания мазута и угля. Но уточненные расчеты показывают, что вместо подорожания рынок ждет постепенное падение стоимости электроэнергии.

На 90% чистая электроэнергия обеспечит сокращение эмиссии углекислого газа на 88% к 2035, доказывают авторы доклада. Также будут снижены выбросы частиц оксида азота на 96%, а двуокиси серы - на 99%. В итоге к 2050 можно будет избежать 850 тыс. случаев преждевременной смерти среди граждан.

В докладе описан комплекс мероприятий и рекомендаций для законодателей.

По данным Международного энергетического агентства, за 2019 эмиссия СО2 от энергетики не выросла, несмотря на рост экономики почти на 3%.

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Источник: elektrovesti.net

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