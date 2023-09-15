В Украине отменят фиксированный курс доллара (36.56 грн), - НБУ

Нацбанк готується до переходу на гнучкіший курс долара, — брифінг НБУ щодо рішень з монетарної політики.

"НБУ перейде до гнучкішого курсу, коли будуть сформовані належні передумови.

За такого режиму ринковий курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися, реагуючи на зміну ситуації на валютному ринку, а саме баланс попиту та пропозиції", — наголосили у регуляторі.

Фіксований курс долара мав бути тимчасовим заходом, і про необхідність повернення до плаваючого курсу валют у регуляторі говорять вже майже рік.

Наприкінці березня 2023 року у межах домовленостей з МВФ про нову кредитну програму на $15,6 млрд українська влада пообіцяла повернутися до плаваючого курсу валют та скасувати нинішні обмеження.

Водночас зараз не йдеться про вільне курсоутворення, лише про проміжний "плаваючий" варіант. Ось як коментує заяву Нацбанку редакторка відділу економіки ZN.UA Юлiя Самаєва:

"НБУ буде поступово переходити до більш гнучкого курсоутворення, аби бізнес не звикав працювати в неприродніх для ринкових економік умовах фіксованого курсу.

Перехід буде повільним і контрольованим, а НБУ має достатньо валютних резервів, щоб не допускати різких змін курсу.

Зважаючи, що наразі основним гравцем валютного ринку є Мінфін, що отримує допомогу Західних країн, впевнені, що відомства порозуміються".

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Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 20%, - глава НБУ Андрей Пышный

Такой шаг поддержит восстановление экономики и одновременно не будет создавать угроз для макрофинансовой стабильности, убеждены в НБУ.

▶ ️Учетная ставка — это главная процентная ставка страны, по которой банки занимают средства у Национального банка для своих нужд. От этой процентной ставки зависят, в частности, проценты по кредитам и депозитам банков. Так, если процентную ставку снижают, то, соответственно, ставки по депозитам и кредитам также должны уменьшиться.

Джерело: https://t.me/znua_live/112367, https://t.me/u_now/112125

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