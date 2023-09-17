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В Україні планують підвищити «мінімалку»: як це вплине на гаманці українців

В Україні планують підвищити «мінімалку»: як це вплине на гаманці українців

Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення мінімальної заробітної плати у першому півріччі 2024 року.

«Я доручив прем’єр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні», – заявив глава держави напередодні ввечері.

Редакція MC.today запитала адвоката, які саме зміни відчують українці та бізнес.

Що кажуть в уряді?

Мінімальна заробітна плата в Україні не змінювалася з 1 жовтня 2022 року і становить 6 700 гривень. Цьогоріч розмір «мінімалки» не змінювали через складну економічну ситуацію, а от у 2024 році її планують підвищувати у два етапи:

з 1 січня 2024 року – до 7 100 гривень;

з 1 липня 2024 року – до 8 000 гривень.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що уряд завершує підготовку проєкту державного бюджету на 2024 рік та ухвалить його до 15 вересня. Пріоритетом, за його словами, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони.

На що вплине підвищення «мінімалки»?

Адвокат Вікторія Тютюнникова у коментарі MC.today зазначила, що збільшення розміру мінімальної заробітної плати є цілком позитивним моментом.

«Особливо таке підвищення актуальне для працівників державного (бюджетного) сектору, заробітні плати яких дуже тісно пов’язані із показником мінімальної зарплати. Втім, підвищення мінімального розміру заробітної плати, імовірно, вплине і на заробітні плати недержавного сектору в частині зростання», – пояснює вона.

Водночас юристка наголошує, що підняття мінімальної зарплати безпосередньо впливає на максимальний розмір єдиного податку для ФОПів другої групи. Адже він становить не більш як 20% від розміру мінімальної заробітної плати.

Крім того, підвищення «мінімалки» призведе до збільшення відрахувань до Пенсійного фонду, що, ймовірно, може позитивно вплинути й на розмір пенсій в Україні.

«Водночас доволі важко робити прогнози щодо позитивного впливу підвищення розміру мінімальної заробітної плати на розмір пенсій з урахуванням значного погіршення демографічної ситуації в країні», – каже Вікторія Тютюнникова.

До того ж підвищення «мінімалки» збільшить податкове навантаження на бізнес, який використовує найману працю.

«Це не дуже сприятливий фактор, наслідком якого може бути звільнення працівників або збільшення випадків неофіційного працевлаштування. До того ж аби «компенсувати» витрати на сплату податків бізнес цілком ймовірно почне підвищувати ціни на свої товари та послуги, що може несприятливо вплинути на загальний рівень купівельної спроможності громадян», – пояснює адвокатка.

Також зростання мінімальної заробітної плати призведе до збільшення штрафів для підприємців у разі порушень законодавства про працю.

Не обійдеться й без інфляційних ризиків. Адже збільшення «мінімалки» призведе до збільшення коштів в обороті, що своєю чергою може доволі негативно вплинути на загальний рівень інфляції.

«Попри те, що очікуваним наслідком зростання мінімального розміру заробітної плати є підвищення загального рівня купівельної спроможності та заробітних плат в цілому, що є безумовно позитивним ефектом, варто враховувати й ризики», – констатує Вікторія Тютюнникова.

Джерело: mc.today

Новости портала «Весь Харьков»

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