В Україні представлено безпілотник для катерів «Гюрза-М» (ВІДЕО)

Безпілотний літальний авіаційний комплекс F-2M був представлений в Одесі під час святкування Дня ВМС. Він розроблений відповідно умов та з урахуванням особливостей застосування у ВМС України.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Новій безпілотний комплекс має катапультний запуск й можливість зльоту з борта корабля, при цьому він здатен сідати на водну поверхню.

«Планується базуватись (комплекс) на малих кораблях типа МБАК (Малі броньовані артилерійські катери проєкту 58155, шифр «Гюрза-М». Оскільки нема можливості великої площадки (для приземлення), вони будуть сідати на воду і потім підбиратися вже з води», – повідомив представник з питань експлуатації безпілотних авіаційних комплексів ВМС України Богдан Іванов.

«Розробляється він тільки в інтересах ВМС Збройних сил України», – додав він.

Наразі проходять державні випробування та вирішуються питання про постановку даного комплексу на озброєння.

Варто додати, що новий БПЛА розроблений бердянським ТОВ «Безпілотні технології» у цьому році. Всі лінії зв’язку безпілотного апарату захищені алгоритмом відповідно до стандарту AES256. Телеметрія та відео передається за стандартом НАТО STANAG 4586.

ТТХ Безпілотного літального авіаційного комплексу «F-2M»

Практична стеля 5000 метрів

Тривалість польоту До 12 годин

Діапазон швидкостей Від 70 до 150 км/год

Максимальна злітна вага 18 кг

Крейсерська швидкість 90/110 км/год

Вага корисного навантаження До 4 кг

Радіус польоту До 80 км

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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