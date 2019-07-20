В Україні представлено безпілотник для катерів «Гюрза-М» (ВІДЕО)
Безпілотний літальний авіаційний комплекс F-2M був представлений в Одесі під час святкування Дня ВМС. Він розроблений відповідно умов та з урахуванням особливостей застосування у ВМС України.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.
Новій безпілотний комплекс має катапультний запуск й можливість зльоту з борта корабля, при цьому він здатен сідати на водну поверхню.
«Планується базуватись (комплекс) на малих кораблях типа МБАК (Малі броньовані артилерійські катери проєкту 58155, шифр «Гюрза-М». Оскільки нема можливості великої площадки (для приземлення), вони будуть сідати на воду і потім підбиратися вже з води», – повідомив представник з питань експлуатації безпілотних авіаційних комплексів ВМС України Богдан Іванов.
«Розробляється він тільки в інтересах ВМС Збройних сил України», – додав він.
Наразі проходять державні випробування та вирішуються питання про постановку даного комплексу на озброєння.
Варто додати, що новий БПЛА розроблений бердянським ТОВ «Безпілотні технології» у цьому році. Всі лінії зв’язку безпілотного апарату захищені алгоритмом відповідно до стандарту AES256. Телеметрія та відео передається за стандартом НАТО STANAG 4586.
ТТХ Безпілотного літального авіаційного комплексу «F-2M»
Практична стеля 5000 метрів
Тривалість польоту До 12 годин
Діапазон швидкостей Від 70 до 150 км/год
Максимальна злітна вага 18 кг
Крейсерська швидкість 90/110 км/год
Вага корисного навантаження До 4 кг
Радіус польоту До 80 км
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу