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В Україні призначено нового керівника Управління держохорони
Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова новим керівником Управління держохорони після того, як СБУ затримала двох співробітників УДО, які готували замах на президента.
"У нового керівника управління є карт-бланш на зміни. Потрібні нові підходи до роботи з особовим складом - без радянщини", - заявив Зеленський представляючи Морозова.
Своєю чергою, новопризначений керівник УДО подякував президенту за довіру, а також пообіцяв виправдати її "ділами та роботою".
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24415