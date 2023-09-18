В Україні заборонили доступ ще до чотирьох російських онлайн-кінотеатрів

14 вересня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення додала ще 4 російські сервіси до Переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та платформ провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора.

Це такі OTT-сервіси та онлайн-кінотеатри як Premier, Start, More.tv та Okko. Всі вони зареєстровані в Росії, використовують російську мову за замовчуванням та платіжні системи країни-агресора. Крім того, ці сервіси поширюють фільми та програми, заборонені на території України.

Рішення Національної ради було ухвалено на підставі звернень від ТОВ «Мегого» та громадської спілки «Ініціатива Чисте небо». Звернення містили докази, які підтвердили, що ці сервіси порушують вимоги Закону України «Про медіа» та Закону України «Про кінематографію».

Так, зокрема, ці сервіси:

● не відповідають вимогам щодо структури власності;

● використовують російську мову за замовчуванням;

● дозволяють оплачувати доступ за допомогою платіжних систем Росії;

● поширюють заборонені фільми та програми;

● поширюють програми з участю осіб, внесених до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України;

● розміщують рекламну інформацію, спрямовану на аудиторію Росії.

Доповнення Переліку сервісів держави-агресора є черговим кроком у посиленні захисту українського інформаційного простору від російської пропаганди, – йдеться у заяві регулятора.

Джерело: https://mediasat.info/

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