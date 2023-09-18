Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:44
Просмотров: 146

В Україні заборонили доступ ще до чотирьох російських онлайн-кінотеатрів

В Україні заборонили доступ ще до чотирьох російських онлайн-кінотеатрів

14 вересня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення додала ще 4 російські сервіси до Переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та платформ провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора.

Це такі OTT-сервіси та онлайн-кінотеатри як Premier, Start, More.tv та Okko. Всі вони зареєстровані в Росії, використовують російську мову за замовчуванням та платіжні системи країни-агресора. Крім того, ці сервіси поширюють фільми та програми, заборонені на території України.

Рішення Національної ради було ухвалено на підставі звернень від ТОВ «Мегого» та громадської спілки «Ініціатива Чисте небо». Звернення містили докази, які підтвердили, що ці сервіси порушують вимоги Закону України «Про медіа» та Закону України «Про кінематографію».

Так, зокрема, ці сервіси:

● не відповідають вимогам щодо структури власності;

● використовують російську мову за замовчуванням;

● дозволяють оплачувати доступ за допомогою платіжних систем Росії;

● поширюють заборонені фільми та програми;

● поширюють програми з участю осіб, внесених до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України;

● розміщують рекламну інформацію, спрямовану на аудиторію Росії.

Доповнення Переліку сервісів держави-агресора є черговим кроком у посиленні захисту українського інформаційного простору від російської пропаганди, – йдеться у заяві регулятора.

Джерело: https://mediasat.info/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Информационная цель РФ: остановка мобилизационных действий в Украине
Сегодня 10:20    125
30 червня 1941 року Мирослав Кіндзірський на Буковині проголосив Українську державу
Сегодня 10:08    94
Т-14 “Армата”: гроза Abrams, которая так и не грянет
Сегодня 09:20    119
Вучич обзавидовался
Сегодня 08:58    116
Кадыровские заградотряды под Волновахой
Сегодня 08:47    137
Десятки вооружённых людей на вертолётах захватили нефтяную компанию в Иркутской области
Сегодня 08:36    140
У Гаазі з понеділка поновлюються слухання за позовом України проти росії щодо конвенції про геноцид
Сегодня 08:14    125
Нацбанк ослабил валютные ограничения для государственных компаний
Сегодня 08:03    98
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно
Сегодня 07:55    117
Деградация механизированной компоненты или "Шойгу! Герасимов! Где ББМы?"
Сегодня 07:54    122
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 