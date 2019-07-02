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В Україні збільшено розмір мінімальної пенсії

В Україні збільшено розмір мінімальної пенсії

З 1 липня в Україні на 67 гривень зросла мінімальна пенсія, її розмір тепер становить 1 564 гривні.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Економічну правду.

Планове підвищення мінімальної пенсії закладено в законі про державний бюджет.

Це перше підвищення мінімальної пенсії в цьому році. З 1 грудня мінімальна виплата для пенсіонерів виросте ще на 74 грн до 1638 грн.

Крім того, з 1 липня 2019 року Кабінет міністрів встановив доплати до пенсій для осіб з великим трудовим стажем.

Згідно з рішенням уряду, пенсія становитиме не менше 2 тисяч грн для чоловіків зі страховим стажем 35 років та жінок зі страховим стажем щонайменше 30 років.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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